«Мне кажется, любой теннисист мог бы неплохо бросить мяч». Медведев — о бейсболе

Чемпион US Open — 2021 восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев предположил, мог ли бы он стать бейсболистом.

Во время «Мастерса» в Цинциннати Медведев сделал стартовый бросок на матче Главной бейсбольной лиги (MLB) между «Цинциннати Редс» и «Сент-Луис Кардиналс». Матч завершился победой «Редс» со счётом 6:5.

– Меня очень впечатлило, когда на бейсбольной игре «Цинциннати Редс» ты сделал первый бросок. Просто интересно, как проходила подготовка к этому и думал ли ты о том, каким бы мог стать бейсболистом, будь то питчером или игроком на другой позиции. Очевидно, ты смотришь бейсбол. Ты представляешь ситуацию, когда вместо дет