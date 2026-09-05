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Медведев — о сходстве тенниса и бейсбола: каждый вид спорта на планете по-своему интересен

Медведев — о сходстве тенниса и бейсбола: каждый вид спорта на планете по-своему интересен
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Чемпион US Open — 2021 восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как он представляет себе связь между подачей в теннисе и броском мяча в бейсболе.

– В бейсболе питчеры манипулируют отбивающими, меняя скорость подачи, вариативность и особенно скорость. Можно бить по мячу со скоростью 135 миль в час, но ты когда-нибудь говорил себе: «Собираюсь отбить вторую подачу, скажем, со скоростью 70 миль в час», чтобы сбить соперников с толку? Да, они примут мяч, но, возможно, не так, как им хотелось бы. Возможно ли использовать подобный та