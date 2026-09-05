«Менее пушистые мячи». Даниил Медведев рассказал, на что обращает внимание во время подачи

Чемпион US Open — 2021 восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, на что обращает внимание во время подачи, а также о требованиях к мячам.

«Учитывая современные реалии, нужно выбирать менее пушистые мячи, чтобы они развивали бо́льшую скорость, особенно при первой подаче. Думаю, некоторые на второй подаче, возможно, делают наоборот, однако я, исходя из своего опыта, стараюсь выбирать для подачи два самых быстрых мяча. В Нью-Йорке Wilson используют мячи, которые не так сильно изнашиваются. Иногда они даже становятся по-настоящему жёсткими. Всегда стараюсь искать именно свежий мяч. По крайней мере, я так делаю. Но, опять же, именно поэтому спорт приносит удовольствие. У каждого подающего всё делается по-разному», — сказал Медведев на пресс-конференции.