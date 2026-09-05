Ига Швёнтек, US Open — 2026: результаты 5 сентября, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 5 сентября, восьмая ракетка мира полька Ига Швёнтек успешно преодолела третий круг US Open — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с сеткой и дальнейшим возможным путём Иги по турниру. В качестве потенциальных соперниц выбраны теннисистки с наивысшим рейтингом на начало соревнований.

Результаты Иги Швёнтек на US Open — 2026:

первый круг. Ига Швёнтек (Польша) — Ван Сиюй (Китай) — 6:2, 6:3;

второй круг. Ига Швёнтек (Польша) — Надя Подорошка (Аргентина) — 6:3, 6:2.

третий круг. Ига Швёнтек (Польша) – Мари Боузкова (Чехия) – 7:6 (7:3), 7:6 (7:3).

Следующий соперник Иги Швёнтек на US Open — 2026:

четвёртый круг: Чжэн Циньвэнь (Китай).

Возможная сетка Иги Швёнтек на US Open — 2026:

1/4 финала: Елена Рыбакина (Казахстан, 2);

1/2 финала: Кори Гауфф (США, 4);

финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).