В четвёртый круг US Open — 2026 смогли выйти четыре российских теннисиста

В четвёртый круг Открытого чемпионата США — 2026 пробились четыре российских теннисиста. Отметим, начинали свой путь на турнире 14 россиян (четверо мужчин и 10 женщин). До второго круга добрались восемь из них, до третьего — шесть. А во вторую неделю ТБШ пробились четверо — Мирра Андреева, Анна Калинская, Даниил Медведев и Карен Хачанов.
Российские теннисисты, успешно преодолевшие первый круг US Open — 2026
Женщины:
Мирра Андреева (5);
Анна Калинская (21).
Мужчины:
Даниил Медведев (7);
Карен Хачанов.
Российские теннисисты, завершившие выступление на US Open — 2026
Женщины:
Диана Шнайдер (15) — поражение в третьем круге;
Екатерина Александрова (18) — поражение в третьем круге;
Полина Яценко (Q) — поражение во втором круге;
Людмила Самсонова — поражение в первом круге;
Анастасия Захарова — поражение в первом круге;
Анна Блинкова — поражение в первом круге;
Алина Корнеева — поражение в первом круге;
Кристина Лютова (Q) — поражение в первом круге.
Мужчины:
Андрей Рублёв (23) — поражение во втором круге;
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