В четвёртый круг US Open — 2026 смогли выйти четыре российских теннисиста

В четвёртый круг Открытого чемпионата США — 2026 пробились четыре российских теннисиста. Отметим, начинали свой путь на турнире 14 россиян (четверо мужчин и 10 женщин). До второго круга добрались восемь из них, до третьего — шесть. А во вторую неделю ТБШ пробились четверо — Мирра Андреева, Анна Калинская, Даниил Медведев и Карен Хачанов.

Российские теннисисты, успешно преодолевшие первый круг US Open — 2026

Женщины:

Мирра Андреева (5);

Анна Калинская (21).

Мужчины:

Даниил Медведев (7);

Карен Хачанов.

Российские теннисисты, завершившие выступление на US Open — 2026

Женщины:

Диана Шнайдер (15) — поражение в третьем круге;

Екатерина Александрова (18) — поражение в третьем круге;

Полина Яценко (Q) — поражение во втором круге;

Людмила Самсонова — поражение в первом круге;

Анастасия Захарова — поражение в первом круге;

Анна Блинкова — поражение в первом круге;

Алина Корнеева — поражение в первом круге;

Кристина Лютова (Q) — поражение в первом круге.

Мужчины:

Андрей Рублёв (23) — поражение во втором круге;

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