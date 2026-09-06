«Так несправедливо». Соболенко пошутила над причёской Алькараса на US Open — 2026

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пошутила над новой прической испанца первой ракетки мира Карлоса Алькараса.

«Я так завидую, у меня нет так много волос. Так несправедливо», — сказала Соболенко Алькарасу на видео, которое опубликованное на официальном аккаунте US Open.

За место в 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2026 Арина Соболенко поспорит с американкой Тэйлор Таунсенд.

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходит с 30 августа по 12 сентября. Действующей чемпионкой турнира является Соболенко, которая в финале 2025 года обыграла американку Аманду Анисимову.