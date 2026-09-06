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«Это безумие». Навратилова раскритиковала US Open

«Это безумие». Навратилова раскритиковала US Open
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Бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова резко высказалась о позднем начале матчей на US Open. Поводом стала ситуация с американкой Винус Уильямс, чей матч начался в 00:15 по нью-йоркскому времени — это самое позднее начало встречи в истории турнира.

«Это был самый поздний старт женского матча в истории — после полуночи. Но ведь встреча могла начаться ещё позже. Теннис — единственный вид спорта, где происходит такое. Я считаю, что это безумие. Думаю, сначала нужно проводить мужские одиночные матчи, а затем, возможно, один матч в парном разряде», — приводит слова Навратиловой Punto de Break.

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходит с 30 августа по 12 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале 2025 года обыграла американку Аманду Анисимову.

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