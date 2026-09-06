«Не знаю, полезно это или нет». Гауфф – о своём настрое на теннисные матчи

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как настраивается на матчи после победы в третьем круге US Open — 2026 над испанкой Кристиной Букшей.

«Я выхожу на каждый матч с мыслью, что могу проиграть. Не знаю, полезно это или нет, но я готовлюсь к такой возможности. Я имею в виду, я выхожу на каждый матч с верой в свою победу, но честно говоря, я думаю, что это здоровый настрой для меня, потому что я не оказываю на себя слишком большого давления, думая: «Я должна выиграть этот матч, потому что я намного выше в рейтинге, чем мой соперник», — приводит слова Гауфф Punto de Break.

В следующем круге Гауфф сразится с победительницей матча между Ивой Йович и Александрой Эалой.