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Елена Рыбакина, US Open: результаты на 6 сентября, следующий соперник, путь до титула

Елена Рыбакина, US Open: результаты на 6 сентября, следующий соперник, путь до титула
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Сегодня, 6 сентября, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина продолжила свой путь к титулу на US Open – 2026: она успешно преодолела третий круг соревнований. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Елены Рыбакиной до первого в карьере титула на американском мэйджоре. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Результаты Елены Рыбакиной на US Open – 2026 на 6 сентября:

  • первый круг. Елена Рыбакина (Казахстан, 2) – Ти Фродин (США, WC) – 6:3, 6:2;
US Open (ж). 1-й круг
01 сентября 2026, вторник. 21:50 МСК