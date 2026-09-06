US Open — 2026, женщины: результаты матчей 5 сентября

С 5 на 6 сентября в Нью-Йорке (США) прошёл седьмой игровой день женского US Open — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, женщины. Результаты 5-6 сентября:

Анастасия Потапова (Австрия) – Аманда Анисимова (США) – 6:2, 7:5;

Мэдисон Киз (США) – Чжэн Циньвэнь (Китай) – 6:1, 6:7 (3:7), 5:7;

Ига Швёнтек (Польша) – Мари Боузкова (Чехия) – 7:6 (7:3), 7:6 (7:3);

Мирра Андреева (Россия) – Никола Бартунькова (Чехия) – 6:2, 7:6 (7:5);

(Россия) – Никола Бартунькова (Чехия) – 6:2, 7:6 (7:5); Кристина Букша (Испания) – Кори Гауфф (США) – 3:6, 4:6;

Юлия Стародубева (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:7 (6:8), 3:6;

(Казахстан) – 6:7 (6:8), 3:6; Наоми Осака (Япония) – Элисе Мертенс (Бельгия) – 6:3, 3:6, 7:5;

Ива Йович (США) – Александра Эала (Филиппины) – 7:5, 3:6, 7:5.