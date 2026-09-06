15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

US Open — 2026, женщины: результаты матчей 5 сентября

US Open — 2026, женщины: результаты матчей 5 сентября
Комментарии

С 5 на 6 сентября в Нью-Йорке (США) прошёл седьмой игровой день женского US Open — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, женщины. Результаты 5-6 сентября:

  • Анастасия Потапова (Австрия) – Аманда Анисимова (США) – 6:2, 7:5;
  • Мэдисон Киз (США) – Чжэн Циньвэнь (Китай) – 6:1, 6:7 (3:7), 5:7;
  • Ига Швёнтек (Польша) – Мари Боузкова (Чехия) – 7:6 (7:3), 7:6 (7:3);
  • Мирра Андреева (Россия) – Никола Бартунькова (Чехия) – 6:2, 7:6 (7:5);
  • Кристина Букша (Испания) – Кори Гауфф (США) – 3:6, 4:6;
  • Юлия Стародубева (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:7 (6:8), 3:6;
  • Наоми Осака (Япония) – Элисе Мертенс (Бельгия) – 6:3, 3:6, 7:5;
  • Ива Йович (США) – Александра Эала (Филиппины) – 7:5, 3:6, 7:5.
Расписание матчей US Open - 2026 (женщины)
Турнирная сетка US Open - 2026 (женщины)
Материалы по теме