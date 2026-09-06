Рыбакина отреагировала на победу над Стародубцевой и близость к званию первой ракетки мира

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над украинкой Юлией Стародубцевой и выход в 1/8 финала US Open. Во встрече третьего круга Рыбакина одержала победу в двух сетах: 7:6 (8:6), 6:3 и продолжила борьбу за первое место в рейтинге WTA.

После матча у Рыбакиной спросили, что она чувствует в связи с тем, что до звания первой ракетки мира ост