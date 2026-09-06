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Рыбакина отреагировала на победу над Стародубцевой и близость к званию первой ракетки мира

Рыбакина отреагировала на победу над Стародубцевой и близость к званию первой ракетки мира
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над украинкой Юлией Стародубцевой и выход в 1/8 финала US Open. Во встрече третьего круга Рыбакина одержала победу в двух сетах: 7:6 (8:6), 6:3 и продолжила борьбу за первое место в рейтинге WTA.

US Open (ж). 3-й круг
06 сентября 2026, воскресенье. 04:05 МСК
Юлия Стародубцева
58
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

После матча у Рыбакиной спросили, что она чувствует в связи с тем, что до звания первой ракетки мира ост