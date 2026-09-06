«Мы играли туда-сюда». Мирра Андреева – о матче с Бартуньковой на US Open — 2026

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над чешкой Николой Бартуньковой в третьем круге US Open — 2026 — 6:2, 7:6 (7:5).

– Мирра, ты впервые вышла в четвертый круг US Open, а теперь уже официально дошла до четвертого круга на всех турнирах «Большого шлема». Но сегодня было непросто. Что ты говорила себе, особенно посл