«Мы играли туда-сюда». Мирра Андреева – о матче с Бартуньковой на US Open — 2026
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Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над чешкой Николой Бартуньковой в третьем круге US Open — 2026 — 6:2, 7:6 (7:5).
US Open (ж). 3-й круг
05 сентября 2026, суббота. 20:05 МСК
5
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 5
34
Никола Бартунькова
Н. Бартунькова
– Мирра, ты впервые вышла в четвертый круг US Open, а теперь уже официально дошла до четвертого круга на всех турнирах «Большого шлема». Но сегодня было непросто. Что ты говорила себе, особенно посл