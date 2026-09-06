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«Мы играли туда-сюда». Мирра Андреева – о матче с Бартуньковой на US Open — 2026

«Мы играли туда-сюда». Мирра Андреева – о матче с Бартуньковой на US Open — 2026
Комментарии

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над чешкой Николой Бартуньковой в третьем круге US Open — 2026 — 6:2, 7:6 (7:5).

US Open (ж). 3-й круг
05 сентября 2026, суббота. 20:05 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 5
         
Никола Бартунькова
34
Чехия
Никола Бартунькова
Н. Бартунькова

– Мирра, ты впервые вышла в четвертый круг US Open, а теперь уже официально дошла до четвертого круга на всех турнирах «Большого шлема». Но сегодня было непросто. Что ты говорила себе, особенно посл