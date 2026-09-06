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«Тяжёлый матч, и я выступила не лучшим образом». Рыбакина — об игре со Стародубцевой

«Тяжёлый матч, и я выступила не лучшим образом». Рыбакина — об игре со Стародубцевой
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о победе над украинкой Юлией Стародубцевой в третьем круге US Open — 2026. Матч закончился со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

US Open (ж). 3-й круг
06 сентября 2026, воскресенье. 04:05 МСК
Юлия Стародубцева
58
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Это был тяжёлый матч, и я выступила не лучшим образом. Но я рада, что справилась», — сказала Рыбакина в послематчевом интервью на корте.

В 1/8 финала US Open — 2026 казахстанская теннисистка встретится с представительницей Японии Наоми Осакой (13-я в рейтинге WTA).

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября.

Действующей чемпионкой US Open является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.