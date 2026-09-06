Хачанов — в 1/8 финала US Open, Бойкова/Козловский выиграли в Токио. Главное к утру

Теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала US Open, российские фигуристы заняли весь пьедестал на турнире в Токио в соревнованиях спортивных пар, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в четвёртый круг Открытого чемпионата США. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».