Хачанов — в 1/8 финала US Open, Бойкова/Козловский выиграли в Токио. Главное к утру
Теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала US Open, российские фигуристы заняли весь пьедестал на турнире в Токио в соревнованиях спортивных пар, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в четвёртый круг Открытого чемпионата США. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Карен Хачанов вышел в 1/8 финала US Open — 2026, уверенно обыграв Бенжамена Бонзи.
- Три российские пары заняли весь пьедестал турнира Kinoshita Group Cup в Токио.
- Елена Рыбакина обыграла Юлию Стародубцеву и вышла в 1/8 финала US Open — 2026.
- Российские фигуристы завоевали золото на всех девяти стартах с момента допуска ISU.
- «Интер Майами» сыграл вничью с «Атлантой». У Каземиро и Суареса — голы, у Месси — ассист.
- Осака обыграла Мертенс в третьем круге US Open — 2026.
- Александр Зверев обыграл Алехандро Табило и вышел в 1/8 финала US Open — 2026.
- Ига Швёнтек в