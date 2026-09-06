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1 сентября главные новости спорта, US Open — 2026, футбол, теннис, UFC

Хачанов — в 1/8 финала US Open, Бойкова/Козловский выиграли в Токио. Главное к утру
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Теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала US Open, российские фигуристы заняли весь пьедестал на турнире в Токио в соревнованиях спортивных пар, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в четвёртый круг Открытого чемпионата США. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Карен Хачанов вышел в 1/8 финала US Open — 2026, уверенно обыграв Бенжамена Бонзи.
  2. Три российские пары заняли весь пьедестал турнира Kinoshita Group Cup в Токио.
  3. Елена Рыбакина обыграла Юлию Стародубцеву и вышла в 1/8 финала US Open — 2026.
  4. Российские фигуристы завоевали золото на всех девяти стартах с момента допуска ISU.
  5. «Интер Майами» сыграл вничью с «Атлантой». У Каземиро и Суареса — голы, у Месси — ассист.
  6. Осака обыграла Мертенс в третьем круге US Open — 2026.
  7. Александр Зверев обыграл Алехандро Табило и вышел в 1/8 финала US Open — 2026.
  8. Ига Швёнтек в