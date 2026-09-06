US Open — 2026, мужчины: результаты матчей 5 сентября

С 5 на 6 сентября в Нью-Йорке (США) прошёл седьмой игровой день мужского US Open — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, мужчины. Результаты 5-6 сентября:

Тейлор Фриц (США) – Франсиско Серундоло (Аргентина) – 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 4:6;

Александр Блокс (Бельгия) – Флавио Коболли (Италия) – 6:7 (4:7), 6:3, 6:0, 6:3;

Лучано Дардери (Италия) – Дэйн Суини (Австралия) – 6:4, 6:3, 6:3;

Карен Хачанов (Россия) – Бенжамен Бонзи (Франция) – 6:3, 6:2, 6:4;

(Россия) – Бенжамен Бонзи (Франция) – 6:3, 6:2, 6:4; Майкл Чжэн (США) – Артюр Жа (Франция) – 6:7 (7:9), 6:3, 6:4, 3:6, 2:6;

Зизу Бергс (Бельгия) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:3, 6:7 (3:7), 6:4, 6:7 (6:8), 3:6;

Якуб Меншик (Чехия) – Лёнер Тьен (США) – 3:6, 6:1, 7:6 (7:2), 3:6, 4:6;

Александр Зверев (Германия) – Алехандро Табило (Чили) – 6:2, 7:6 (7:2), 6:2.