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US Open — 2026, мужчины: результаты матчей 5 сентября

US Open — 2026, мужчины: результаты матчей 5 сентября
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С 5 на 6 сентября в Нью-Йорке (США) прошёл седьмой игровой день мужского US Open — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, мужчины. Результаты 5-6 сентября:

  • Тейлор Фриц (США) – Франсиско Серундоло (Аргентина) – 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 4:6;
  • Александр Блокс (Бельгия) – Флавио Коболли (Италия) – 6:7 (4:7), 6:3, 6:0, 6:3;
  • Лучано Дардери (Италия) – Дэйн Суини (Австралия) – 6:4, 6:3, 6:3;
  • Карен Хачанов (Россия) – Бенжамен Бонзи (Франция) – 6:3, 6:2, 6:4;
  • Майкл Чжэн (США) – Артюр Жа (Франция) – 6:7 (7:9), 6:3, 6:4, 3:6, 2:6;
  • Зизу Бергс (Бельгия) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:3, 6:7 (3:7), 6:4, 6:7 (6:8), 3:6;
  • Якуб Меншик (Чехия) – Лёнер Тьен (США) – 3:6, 6:1, 7:6 (7:2), 3:6, 4:6;
  • Александр Зверев (Германия) – Алехандро Табило (Чили) – 6:2, 7:6 (7:2), 6:2.
Расписание матчей US Open - 2026 (мужчины)
Турнирная сетка US Open - 2026 (мужчины)
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