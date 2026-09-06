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US Open 2026, мужчины: расписание матчей на 6 сентября 2026 года

US Open — 2026, мужчины: расписание матчей на 6 сентября
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6 сентября в Нью-Йорке пройдёт восьмой игровой день мужского Открытого чемпионата США — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, мужчины, 1/8 финала. Расписание на 6 сентября (время московское)

21:00. Томми Пол (США) – Карлос Алькарас (Испания);
21:30. Алекс Михельсен (США) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина);
22:00. Даниил Медведев (Россия) – Фрэнсис Тиафо (США);
2:00. Бен Шелтон (США) – Стефанос Циципас (Греция).

Действующим чемпионом US Open является третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Расписание матчей US Open - 2026 (мужчины)
Турнирная сетка US Open - 2026 (мужчины)

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