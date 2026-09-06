US Open — 2026, женщины: расписание матчей на 6 сентября
6 сентября в Нью-Йорке пройдёт восьмой игровой день женского Открытого чемпионата США — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Теннис. US Open — 2026, женщины, 1/8 финала. Расписание на 6 сентября (время московское):
18:30. Арина Соболенко (Беларусь) – Тэйлор Таунсенд (США);
19:30. Марта Костюк (Украина) – Линда Носкова (Чехия);
00:00. Джессика Пегула (США) – Сорана Кырстя (Румыния);
4:00. Анна Калинская (Россия) – Эмма Наварро (США).
Действующей чемпионкой US Open является первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко.
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