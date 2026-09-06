Жасмин Паолини прокомментировала поражение от Кырсти в третьем круге US Open

21-я ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала поражение в матче третьего круга US Open – 2026 от румынки Сораны Кырсти (3:6, 3:6).

«Тяжёлый был день. Физически я была не в лучшей форме, поэтому была настроена негативно и мне было очень тяжело: много ошибок, не хватало ясности в действиях. Мне нужно работать над тем, чтобы больше играть, наносить больше ударов по мячу — этого мне не хватало. Было много перепадов, не так много позитивных моментов. Могло быть лучше, но нужно принять ситуацию, получилось так.

Когда я приехала сюда, я старалась работать над тем, чтобы доверять своему телу и стопе, и мы пытаемся вернуть силу и уверенность. Она хорошо играет, но