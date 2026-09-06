«Многое говорит о ней как о человеке». Йович — об Эале после матча на US Open — 2026

14-я ракетка мира представительница США Ива Йович рассказала, что чувствовала, когда 18-й номер мирового рейтинга Александра Эала подошла, чтобы обняться после их матча. В третьем круге US Open — 2026 американка обыграла филиппинскую теннисистку и вышла в 1/8 финала турнира. Матч закончился со счётом 7:5, 3:6, 7:5.

«Это многое говорит о ней как о человеке. Я сейчас расплачусь. Но то, что после такого матча она всё равно подошла, обняла меня и пожелала всего наилучшего, очень многое говорит о ней как о личности. И даже потом, в раздевалке, за закрытыми дверьми… Это действительно многое говорит о ней и её характере. Да, она невероятная», — сказала Йович на пресс-конференции.

В следующем матче Йович встретится с американк