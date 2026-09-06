15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Очень, очень шумно, нам тяжело играть». Коболли — после поражения в 3-м круге US Open

«Очень, очень шумно, нам тяжело играть». Коболли — после поражения в 3-м круге US Open
Комментарии

Шестая ракетка мира итальянец Флавио Коболли после поражения в третьем круге US Open – 2026 высказался о непростых условиях на турнире.

US Open (м). 3-й круг
05 сентября 2026, суббота. 20:10 МСК
Александр Блокс
34
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 4 		6 6 6
7 7 		3 0 3
             
Флавио Коболли
6
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

– Ты упомянул шум как один из отвлекающих факторов. Обычно тебе нравится играть при такой поддержке публики, но в этом году некоторые игроки жаловались на уровень шума и поведение болельщиков. Тебя это не отвлекает? Не кажется, что его слишком много?
– Да, это так с самого первого дня. Мы привыкли играть в тишине – чтобы никто не двигался, никто не разговаривал, при этом может быть отличная атмосфера. Здесь всё по-другому. Атмосфера отличная, но очень, очень шумно. Поэтому нам очень тяжело играть. Возможно, нам просто нужно будет несколько недель поиграть в таких условиях, потому что, если ты приезжаешь сюда и здесь действуют другие правила, адаптироваться очень непросто. Но, конечно, я проиграл не из-за шума, — сказал Коболли на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Я делаю всё, что захочу». Мирра совершила прорыв на US Open и не намерена останавливаться
«Я делаю всё, что захочу». Мирра совершила прорыв на US Open и не намерена останавливаться
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android