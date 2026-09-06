«Очень, очень шумно, нам тяжело играть». Коболли — после поражения в 3-м круге US Open

Шестая ракетка мира итальянец Флавио Коболли после поражения в третьем круге US Open – 2026 высказался о непростых условиях на турнире.

– Ты упомянул шум как один из отвлекающих факторов. Обычно тебе нравится играть при такой поддержке публики, но в этом году некоторые игроки жаловались на уровень шума и поведение болельщиков. Тебя это не отвлекает? Не кажется, что его слишком много?

– Да, это так с самого первого дня. Мы привыкли играть в тишине – чтобы никто не двигался, никто не разговаривал, при этом может быть отличная атмосфера. Здесь всё по-другому. Атмосфера отличная, но очень, очень шумно. Поэтому нам очень тяжело играть. Возможно, нам просто нужно будет несколько недель поиграть в таких условиях, потому что, если ты приезжаешь сюда и здесь действуют другие правила, адаптироваться очень непросто. Но, конечно, я проиграл не из-за шума, — сказал Коболли на пресс-конференции.