Впервые с 1995 года в 1/8 финала US Open сыграют пять и более американских теннисистов

Впервые с 1995 года в четвёртом круге Открытого чемпионата США – 2026 сыграют пять и более американских теннисистов, сообщает Opta Ace. В 1/8 финала US Open –2026 вышли пять представителей США: Лёнер Тьен, Томми Пол, Алекс Михельсен, Фрэнсис Тиафо и Бен Шелтон.

Лёнер Тьен поборется за выход в 1/4 финала с россиянином Кареном Хачановым, Томми Пол сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, Алекс Михельсен проведёт встречу с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, а Фрэнсис Тиафо и Бен Шелтон будут противостоять россиянину Даниилу Медведеву и греку Стефаносу Циципасу соответственно.

Открытый чемпионат США – 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим победителем соревнований является Карлос Алькарас.