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22-летний Илья Симакин выиграл «челленджер» в Чжанцзягане

22-летний Илья Симакин выиграл «челленджер» в Чжанцзягане
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275-я ракетка мира российский теннисист Илья Симакин стал победителем «челленджера» в Чжанцзягане, Китай. В финале он обыграл представителя Таиланда Касидита Самрея, который находится на 486-м месте рейтинга ATP. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 57 минут. В её рамках Симакин восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Самрея два эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Для 22-летнего Симакина победа в Чжанцзягане стала второй на «челленджерах» в сезоне. Он заработал 75 рейтинговых очков и $ 17 000 призовых.

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