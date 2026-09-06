Арина Соболенко рассказала о давлении, которое она испытывает на US Open

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о давлении, которое она испытывает на Открытом чемпионате США.

«Вероятно, они не понимают, насколько тяжело — и психологически, и физически — поддерживать уровень и оставаться мысленно включённой, потому что, как только начинаешь думать об этом, всё теряешь. Так что, скорее всего, они не представляют, как тяжело умственно не зацикливаться на этом и постоянно сосредоточенно работать над улучшением.

График довольно напряжённый, и времени на то, чтобы насладиться победами, почти нет. Что ж, такова жизнь. Таков наш график. Нужно просто научиться получать от него удовольствие, хотя бы пару дней, а потом оставить всё позади и двигаться дальше», — приводит слова Соболенко Punto de Break.