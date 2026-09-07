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Калинская — Наварро: онлайн-трансляция матча 1/8 финала US Open 2026 начнётся не ранее 4:00 мск

Калинская — Наварро: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала US Open — 2026
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В ночь с 6 на 7 сентября мск на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжится турнир «Большого шлема» US Open — 2026 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня 23-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская сразится с 27-м номером мирового рейтинга из США Эммой Наварро в четвёртом круге турнира. Их поединок поставлен последним, четвёртым запуском на корте Артура Эша и начнётся ориентировочно в 4:00 мск.

US Open (ж). 4-й круг
07 сентября 2026, понедельник. 04:00 МСК