Калинская — Наварро: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала US Open — 2026

В ночь с 6 на 7 сентября мск на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжится турнир «Большого шлема» US Open — 2026 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня 23-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская сразится с 27-м номером мирового рейтинга из США Эммой Наварро в четвёртом круге турнира. Их поединок поставлен последним, четвёртым запуском на корте Артура Эша и начнётся ориентировочно в 4:00 мск.