15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Зачем мне об этом думать?» Соболенко — о борьбе за сохранение первой строчки рейтинга

«Зачем мне об этом думать?» Соболенко — о борьбе за сохранение первой строчки рейтинга
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о борьбе за сохранение первой строчки рейтинга.

«Я полностью дистанцируюсь от этого, потому что это всего лишь догадки. Я сосредоточена только на себе. Просто стараюсь выкладываться на полную в каждом матче и бороться за победу. Всегда есть какие-то сценарии развития событий. В социальных сетях постоянно появляется разная статистика, поэтому я стараюсь держаться от неё подальше.

Сейчас это под моим контролем, поэтому я просто стараюсь контролировать то, что могу. Когда это от меня не зависит, значит, не зависит. Зачем мне вообще об этом думать?» — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Был очень сложный старт». Соболенко оценила победу над Таунсенд на US Open