«Зачем мне об этом думать?» Соболенко — о борьбе за сохранение первой строчки рейтинга

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о борьбе за сохранение первой строчки рейтинга.

«Я полностью дистанцируюсь от этого, потому что это всего лишь догадки. Я сосредоточена только на себе. Просто стараюсь выкладываться на полную в каждом матче и бороться за победу. Всегда есть какие-то сценарии развития событий. В социальных сетях постоянно появляется разная статистика, поэтому я стараюсь держаться от неё подальше.

Сейчас это под моим контролем, поэтому я просто стараюсь контролировать то, что могу. Когда это от меня не зависит, значит, не зависит. Зачем мне вообще об этом думать?» — сказала Соболенко на пресс-конференции.