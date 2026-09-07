«У неё очень агрессивный стиль». Соболенко — о предстоящем матче с Носковой на US Open
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем четвертьфинальном матче против чешки Линды Носковой на US Open — 2026.
US Open (ж). 1/4 финала
08 сентября 2026, вторник. 18:30 МСК
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Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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Линда Носкова
Л. Носкова
«Если речь о Линде — она отличная теннисистка. Она только что выиграла Уимблдон. У неё очень агрессивный стиль игры. Подаёт очень хорошо, играет молниеносно. Нужно быть низко в стойке, чтобы справляться с этой мощью и энергией. К тому же я уже играла с ней пару матчей в прошлом, и они тоже были непростыми. Это будет отличная битва, серьёзная борьба, и я очень взволнована», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
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