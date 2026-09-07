«У неё очень агрессивный стиль». Соболенко — о предстоящем матче с Носковой на US Open

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем четвертьфинальном матче против чешки Линды Носковой на US Open — 2026.

«Если речь о Линде — она отличная теннисистка. Она только что выиграла Уимблдон. У неё очень агрессивный стиль игры. Подаёт очень хорошо, играет молниеносно. Нужно быть низко в стойке, чтобы справляться с этой мощью и энергией. К тому же я уже играла с ней пару матчей в прошлом, и они тоже были непростыми. Это будет отличная битва, серьёзная борьба, и я очень взволнована», — сказала Соболенко на пресс-конференции.