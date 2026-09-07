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Медведев — Тиафо: россиянин в сете от поражения в 1/8 финала US Open — 2026

Медведев — Тиафо: россиянин в сете от поражения в 1/8 финала US Open — 2026
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В ночь с 6 на 7 сентября, чемпион US Open — 2021, восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сражается с 12-м номером мирового рейтинга представителем США Фрэнсисом Тиафо за выход в 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2026. Счёт 7:6 (7:1), 6:4 в пользу американца.

US Open (м). 4-й круг
06 сентября 2026, воскресенье. 22:40 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 1 		4 6 6
7 7 		6 7 8
             
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Встреча продолжается 1 час 58 минут. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниила и Фрэнсиса.

Счёт личных встреч 6-2 в пользу Медведева. Последний матч они провели в 2026 году на турнире в Брисбене. Победу одержал Медведев со счётом 6:3, 6:2.

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.

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