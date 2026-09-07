Медведев — Тиафо: россиянин в сете от поражения в 1/8 финала US Open — 2026

В ночь с 6 на 7 сентября, чемпион US Open — 2021, восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сражается с 12-м номером мирового рейтинга представителем США Фрэнсисом Тиафо за выход в 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2026. Счёт 7:6 (7:1), 6:4 в пользу американца.

Встреча продолжается 1 час 58 минут. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниила и Фрэнсиса.

Счёт личных встреч 6-2 в пользу Медведева. Последний матч они провели в 2026 году на турнире в Брисбене. Победу одержал Медведев со счётом 6:3, 6:2.

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.