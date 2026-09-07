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Алекс Михельсен — Томас Мартин Этчеверри, результат матча 7 сентября 2026, счет 3:0, 4-й круг US Open — 2026

Михельсен победил Этчеверри и вышел в 1/4 финала US Open, где может сыграть с Медведевым
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46-я ракетка мира американец Алекс Михельсен вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата США 2026 года. 22-летний теннисист одолел аргентинского спортсмена Томаса Мартина Этчеверри, занимающего 32-е место в рейтинге ATP, в четвёртом круге турнира «Большого шлема» US Open — 2026. Встреча закончилась со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 6:4.

US Open (м). 4-й круг
06 сентября 2026, воскресенье. 22:20 МСК
Алекс Михельсен
46
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 8 		6 6
6 6 		4 4
             
Томас Мартин Этчеверри
32
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри

Теннисисты провели на корте 2 часа 48 минут. Михельсен сделал 12 эйсов и допустил семь двойных ошибок, реализовав при этом три брейк-пойнта из четырёх заработанных. Его соперник шесть раз подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. А также 27-летний аргентинец сумел воспользоваться одним брейк-пойнтом из пяти.

В матче 1/4 финала турнира американец встретится с победителем противостояния, который проходит в эти минуты, между восьмой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым и 12-м номером рейтинга американцем Фрэнсисом Тиафо.

Расписание матчей US Open — 2026 (мужчины)
Турнирная сетка US Open — 2026 (мужчины)
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