Михельсен победил Этчеверри и вышел в 1/4 финала US Open, где может сыграть с Медведевым

46-я ракетка мира американец Алекс Михельсен вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата США 2026 года. 22-летний теннисист одолел аргентинского спортсмена Томаса Мартина Этчеверри, занимающего 32-е место в рейтинге ATP, в четвёртом круге турнира «Большого шлема» US Open — 2026. Встреча закончилась со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 6:4.
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Теннисисты провели на корте 2 часа 48 минут. Михельсен сделал 12 эйсов и допустил семь двойных ошибок, реализовав при этом три брейк-пойнта из четырёх заработанных. Его соперник шесть раз подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. А также 27-летний аргентинец сумел воспользоваться одним брейк-пойнтом из пяти.
В матче 1/4 финала турнира американец встретится с победителем противостояния, который проходит в эти минуты, между восьмой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым и 12-м номером рейтинга американцем Фрэнсисом Тиафо.
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