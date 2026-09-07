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Даниил Медведев — Фрэнсис Тиафо: результат матча 7 сентября, счёт 0:3, 4-й круг US Open — 2026

Медведев проиграл Тиафо в 1/8 финала US Open — 2026
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8-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл в четвёртом круге US Open — 2026. Он уступил 12-й ракетке мира американцу Фрэнсису Тиафо со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 4:6, 6:7 (6:8).

US Open (м). 4-й круг
06 сентября 2026, воскресенье. 22:40 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 1 		4 6 6
7 7 		6 7 8
             
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Теннисисты провели на корте 2 часа 58 минут. Медведев 14 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету его соперника четыре подачи навылет, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В следующем круге Тиафо встретится с американцем Алексом Михельсеном.

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года победил итальянца Янника Синнера.

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