Медведев проиграл Тиафо в 1/8 финала US Open — 2026

8-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл в четвёртом круге US Open — 2026. Он уступил 12-й ракетке мира американцу Фрэнсису Тиафо со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 4:6, 6:7 (6:8).

Теннисисты провели на корте 2 часа 58 минут. Медведев 14 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету его соперника четыре подачи навылет, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В следующем круге Тиафо встретится с американцем Алексом Михельсеном.

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года победил итальянца Янника Синнера.