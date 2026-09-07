15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Яркие эмоции Тиафо после победы над Медведевым на US Open — 2026

Яркие эмоции Тиафо после победы над Медведевым на US Open — 2026
Комментарии

12-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо эмоционально отреагировал на победу над 8-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в 1/8 финала US Open — 2026. Россиянин проиграл матч со счётом 6:7 (1:7), 4:6, 6:7 (6:8).

US Open (м). 4-й круг
06 сентября 2026, воскресенье. 22:40 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 1 		4 6 6
7 7 		6 7 8
             
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В следующем круге Тиафо встретится с американцем Алексом Михельсеном.

Таким образом, счёт в личных встречах стал 6-4 в пользу Медведева. Предыдущий матч они провели в 2026 году на турнире в Брисбене. Победу одержал россиянин со счётом 6:3, 6:2.

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года победил итальянца Янника Синнера.

Материалы по теме
Медведев проиграл на US Open! Ещё ждём Анну Калинскую. LIVE!
Live
Медведев проиграл на US Open! Ещё ждём Анну Калинскую. LIVE!
Расписание матчей US Open — 2026 (мужчины)
Турнирная сетка US Open — 2026 (мужчины)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android