Яркие эмоции Тиафо после победы над Медведевым на US Open — 2026

12-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо эмоционально отреагировал на победу над 8-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в 1/8 финала US Open — 2026. Россиянин проиграл матч со счётом 6:7 (1:7), 4:6, 6:7 (6:8).

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В следующем круге Тиафо встретится с американцем Алексом Михельсеном.

Таким образом, счёт в личных встречах стал 6-4 в пользу Медведева. Предыдущий матч они провели в 2026 году на турнире в Брисбене. Победу одержал россиянин со счётом 6:3, 6:2.

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года победил итальянца Янника Синнера.