Яркие эмоции Тиафо после победы над Медведевым на US Open — 2026
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12-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо эмоционально отреагировал на победу над 8-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в 1/8 финала US Open — 2026. Россиянин проиграл матч со счётом 6:7 (1:7), 4:6, 6:7 (6:8).
US Open (м). 4-й круг
06 сентября 2026, воскресенье. 22:40 МСК
8
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 3
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|6
|7 8
12
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
В следующем круге Тиафо встретится с американцем Алексом Михельсеном.
Таким образом, счёт в личных встречах стал 6-4 в пользу Медведева. Предыдущий матч они провели в 2026 году на турнире в Брисбене. Победу одержал россиянин со счётом 6:3, 6:2.
US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года победил итальянца Янника Синнера.
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