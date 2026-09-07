Тиафо прокомментировал победу над Медведевым в 1/8 финала US Open — 2026

12-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал победу над 8-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в 1/8 финала US Open — 2026 со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 7:6 (8:6).

«Какой потрясающий матч. Даниил был так хорош, и он побеждал меня столько раз. Это первая моя победа над ним в обычном матче, поэтому я очень воодушевлен. Играть на этом корте — это потрясающе, здесь столько энергии. Это как будто народный корт. Мне очень нравится эта энергия», — приводит слова Тиафо официальный сайт ATP.

В следующем круге Тиафо встретится с американцем Алексом Михельсеном.

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.