Тиафо прокомментировал победу над Медведевым в 1/8 финала US Open — 2026
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12-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал победу над 8-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в 1/8 финала US Open — 2026 со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 7:6 (8:6).
US Open (м). 4-й круг
06 сентября 2026, воскресенье. 22:40 МСК
8
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 3
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|6
|7 8
12
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
«Какой потрясающий матч. Даниил был так хорош, и он побеждал меня столько раз. Это первая моя победа над ним в обычном матче, поэтому я очень воодушевлен. Играть на этом корте — это потрясающе, здесь столько энергии. Это как будто народный корт. Мне очень нравится эта энергия», — приводит слова Тиафо официальный сайт ATP.
В следующем круге Тиафо встретится с американцем Алексом Михельсеном.
US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.
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