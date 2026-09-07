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Тиафо прокомментировал победу над Медведевым в 1/8 финала US Open — 2026

Тиафо прокомментировал победу над Медведевым в 1/8 финала US Open — 2026
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12-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал победу над 8-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в 1/8 финала US Open — 2026 со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 7:6 (8:6).

US Open (м). 4-й круг
06 сентября 2026, воскресенье. 22:40 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 1 		4 6 6
7 7 		6 7 8
             
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

«Какой потрясающий матч. Даниил был так хорош, и он побеждал меня столько раз. Это первая моя победа над ним в обычном матче, поэтому я очень воодушевлен. Играть на этом корте — это потрясающе, здесь столько энергии. Это как будто народный корт. Мне очень нравится эта энергия», — приводит слова Тиафо официальный сайт ATP.

В следующем круге Тиафо встретится с американцем Алексом Михельсеном.

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.

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