Роддик призвал уважительнее относиться к Швёнтек, упомянув Шарапову

Победитель US Open — 2003 американец Энди Роддик высказался о польской теннисистке Иге Швёнтек на US Open — 2026.

«Мне кажется, особенно для американской публики, об Иге говорят только тогда, когда она выходит в финал или проигрывает, и это очень жаль! Как я уже говорил о длинном списке других теннисистов, у неё больше титулов на турнирах «Большого шлема», чем у Шараповой, Клийстерс, Дэвенпорт и Джима Курье. По количеству побед на турнирах «Большого шлема» она сравнялась с Эдбергом и Беккером и отстаёт всего на один титул от Макинроя, Алькараса, Винус Уильямс и Энин, а от Агасси и Лендла — на два. Мы должны относиться к ней с большим уважением — она его заслужила», — приводит слова Роддика Punto de Break.

В 1/8 финала US Open — 2026 Швёнтек сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.