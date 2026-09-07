15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас заявил, что намерен делать паузы в карьере теннисиста и раскрыл причину

Алькарас заявил, что намерен делать паузы в карьере теннисиста и раскрыл причину
Комментарии

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас заявил о стремлении к продолжительной спортивной карьере, ради которой он готов жертвовать отдельными турнирами.

«Я действительно хочу, чтобы моя карьера длилась очень долго, ещё 10–15 лет. Я очень хочу заботиться о своём психическом здоровье и своём теле. Чтобы достичь этого, мне нужно делать паузы в выступлениях. Я не могу сказать, когда именно. Ты не можешь заранее знать, сколько матчей сыграешь на неделе и как далеко зайдёшь на очередном турнире», — приводит слова Алькараса пресс-служба US Open.

В нынешнем сезоне 23-летний теннисист не принимал участия в официальных соревнованиях с апреля по конец августа из-за травмы запястья. Ранее Алькарас обыграл американца Томми Пола со счетом 6:4, 6:3, 6:4 и вышел в четвертьфинал US Open, где сыграет с соотечественником соперника Беном Шелтоном.

Материалы по теме
«О боже». Алькарас удивился следующему сопернику на US Open, упомянув матч Медведева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android