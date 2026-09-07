Алькарас заявил, что намерен делать паузы в карьере теннисиста и раскрыл причину

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас заявил о стремлении к продолжительной спортивной карьере, ради которой он готов жертвовать отдельными турнирами.

«Я действительно хочу, чтобы моя карьера длилась очень долго, ещё 10–15 лет. Я очень хочу заботиться о своём психическом здоровье и своём теле. Чтобы достичь этого, мне нужно делать паузы в выступлениях. Я не могу сказать, когда именно. Ты не можешь заранее знать, сколько матчей сыграешь на неделе и как далеко зайдёшь на очередном турнире», — приводит слова Алькараса пресс-служба US Open.

В нынешнем сезоне 23-летний теннисист не принимал участия в официальных соревнованиях с апреля по конец августа из-за травмы запястья. Ранее Алькарас обыграл американца Томми Пола со счетом 6:4, 6:3, 6:4 и вышел в четвертьфинал US Open, где сыграет с соотечественником соперника Беном Шелтоном.