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Анна Калинская — Эмма Наварро, результат матча 7 сентября 2026, счёт 0:2, 4-й круг US Open — 2026

Анна Калинская проиграла Эмме Наварро, не сумев выйти в 1/4 финала US Open — 2026
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23-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в 1/4 финала Открытого чемпионата США – 2026. Россиянка проиграла на стадии четвёртого круга 27-му номеру мирового рейтинга из США Эмме Наварро. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 4:6, 2:6.

US Open (ж). 4-й круг
07 сентября 2026, понедельник. 04:35 МСК
Анна Калинская
23
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Эмма Наварро
27
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Встреча продлилась 1 час 21 минуту. В её рамках Анна два раза подала навылет, допустила девять