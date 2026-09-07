Анна Калинская проиграла Эмме Наварро, не сумев выйти в 1/4 финала US Open — 2026
Поделиться
23-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в 1/4 финала Открытого чемпионата США – 2026. Россиянка проиграла на стадии четвёртого круга 27-му номеру мирового рейтинга из США Эмме Наварро. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 4:6, 2:6.
US Open (ж). 4-й круг
07 сентября 2026, понедельник. 04:35 МСК
23
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
27
Эмма Наварро
Э. Наварро
Встреча продлилась 1 час 21 минуту. В её рамках Анна два раза подала навылет, допустила девять