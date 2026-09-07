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US Open — 2026, женщины: результаты матчей 6 сентября

US Open — 2026, женщины: результаты матчей 6 сентября
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С 6 на 7 сентября в Нью-Йорке (США) прошёл восьмой игровой день женского US Open — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. US Open — 2026, женщины. Результаты 6-7 сентября:

Арина Соболенко (Беларусь) — Тэйлор Таунсенд (США) — 6:4, 6:3;
Марта Костюк (Украина) — Линда Носкова (Чехия) — 5:7, 7:5, 4:6;
Джессика Пегула (США) — Сорана Кырстя (Румыния) — 6:3, 6:4;
Анна Калинская (Россия)Эмма Наварро (США) — 4:6, 2:6.

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 12 сентября. Действующей чемпионкой US Open является первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко.

Расписание матчей US Open - 2026 (женщины)
Турнирная сетка US Open - 2026 (женщины)
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