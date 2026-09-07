US Open — 2026, женщины: результаты матчей 6 сентября

С 6 на 7 сентября в Нью-Йорке (США) прошёл восьмой игровой день женского US Open — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. US Open — 2026, женщины. Результаты 6-7 сентября:

Арина Соболенко (Беларусь) — Тэйлор Таунсенд (США) — 6:4, 6:3;

Марта Костюк (Украина) — Линда Носкова (Чехия) — 5:7, 7:5, 4:6;

Джессика Пегула (США) — Сорана Кырстя (Румыния) — 6:3, 6:4;

Анна Калинская (Россия) — Эмма Наварро (США) — 4:6, 2:6.

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 12 сентября. Действующей чемпионкой US Open является первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко.