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US Open — 2026, мужчины: результаты матчей на 6 сентября

US Open — 2026, мужчины: результаты матчей на 6 сентября
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6 сентября в Нью-Йорке прошёл восьмой игровой день мужского Открытого чемпионата США — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, мужчины, 1/8 финала. Результаты на 6 сентября

  • Томми Пол (США) – Карлос Алькарас (Испания) — 4:6, 3:6, 4:6;
  • Алекс Михельсен (США) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 7:6 (8:6), 6:4, 6:4;
  • Даниил Медведев (Россия) – Фрэнсис Тиафо (США) — 6:7 (1:7), 4:6, 6:7 (6:8);
  • Бен Шелтон (США) – Стефанос Циципас (Греция) — 6:2, 6:3, 6:4.

Действующим чемпионом US Open является третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Турнир завершится в ночь с 13 на 14 сентября.

Расписание матчей US Open - 2026 (мужчины)
Турнирная сетка US Open - 2026 (мужчины)
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