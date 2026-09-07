US Open — 2026, мужчины: результаты матчей на 6 сентября

6 сентября в Нью-Йорке прошёл восьмой игровой день мужского Открытого чемпионата США — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, мужчины, 1/8 финала. Результаты на 6 сентября

Томми Пол (США) – Карлос Алькарас (Испания) — 4:6, 3:6, 4:6;

Алекс Михельсен (США) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 7:6 (8:6), 6:4, 6:4;

Даниил Медведев (Россия) – Фрэнсис Тиафо (США) — 6:7 (1:7), 4:6, 6:7 (6:8);

Бен Шелтон (США) – Стефанос Циципас (Греция) — 6:2, 6:3, 6:4.

Действующим чемпионом US Open является третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Турнир завершится в ночь с 13 на 14 сентября.