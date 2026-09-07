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7 сентября главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты РПЛ, результаты тенниса, НХЛ, US Open, WTA, ATP

Вылет Медведева с US Open, Мостовой принёс победу «Локомотиву». Главное к утру
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл в четвёртом круге US Open — 2026, уступив 12-й ракетке мира американцу Фрэнсису Тиафо, нападающий «Локомотива» Андрей Мостовой забил гол в дебютном матче за команду и принёс железнодорожникам победу во встрече с «Балтикой», 23-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская проиграла на стадии четвёртого круга US Open — 2026 27-му номеру мирового рейтинга из США Эмме Наварро. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Медведев проиграл Тиафо в 1/8 финала US Open — 2026.
  2. Гол Мостового помог «Локомотиву» одолеть «Балтику» в матче 7-го тура РПЛ.
  3. Анна Калинская проиграла Эмме Наварро, не сумев выйти в 1/4 финала US Open — 2026.
  4. «Спартак» продолжает переговоры по трансферу вингера сборной Мексики — Claro Sports.
  5. Панарин и Сорокин попали в рейтинг 40 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network.