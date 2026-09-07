Алькарас уступает лишь Джоковичу и Федереру по проценту побед на ТБШ с хардовым покрытием

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас (86,79%) уступает только сербу Новаку Джоковичу (88,1%) и швейцарцу Роджеру Федереру (96,82%) по проценту побед в мужском одиночном разряде на мэйджорах с хардовым покрытием в Открытой эре. Об этом сообщает OptaAce.

По этому показателю Алькарас обошёл американцев Пита Сампраса (86,6%) и Джимми Коннорса (85,9%).

В четвёртом круге US Open — 2026 Карлос обыграл Томми Пола со счётом 6:4, 6:3, 6:4. Далее испанец встретится с ещё одним представителем США Беном Шелтоном.

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Карлос Алькарас — действующий чемпион соревнований.