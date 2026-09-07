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«Что-то за гранью человеческих возможностей». Шелтон — об игре Алькараса на US Open — 2026

«Что-то за гранью человеческих возможностей». Шелтон — об игре Алькараса на US Open — 2026
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Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон рассказал, что ему потребуется для того, чтобы обыграть семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале US Open — 2026.

US Open (м). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 06:05 МСК
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 6 1 7 10
7 7 		1 3 6 6 7
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Сэм Куэрри: Что потребуется, чтобы обыграть Карлоса Алькараса?
Бен Шелтон: Особый теннис. Думаю, тот уровень, на котором он сейчас играет, действительно впечатляет. Не выступать пять месяцев, а затем вернуться и сделать то, что он сделал на этом турнире — это что-то за гранью человеческих возможностей. Мы рады видеть его снова в туре. Каждый раз, когда он выходит на корт, он зажигает стадион. Думаю, во вторник вечером будет настоящее шоу. Надеюсь, вы все вернётесь, потому что я готов играть, — сказал Шелтон в интервью на корте.

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