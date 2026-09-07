«Что-то за гранью человеческих возможностей». Шелтон — об игре Алькараса на US Open — 2026

Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон рассказал, что ему потребуется для того, чтобы обыграть семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале US Open — 2026.

Сэм Куэрри: Что потребуется, чтобы обыграть Карлоса Алькараса?

Бен Шелтон: Особый теннис. Думаю, тот уровень, на котором он сейчас играет, действительно впечатляет. Не выступать пять месяцев, а затем вернуться и сделать то, что он сделал на этом турнире — это что-то за гранью человеческих возможностей. Мы рады видеть его снова в туре. Каждый раз, когда он выходит на корт, он зажигает стадион. Думаю, во вторник вечером будет настоящее шоу. Надеюсь, вы все вернётесь, потому что я готов играть, — сказал Шелтон в интервью на корте.