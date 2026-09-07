«Что-то за гранью человеческих возможностей». Шелтон — об игре Алькараса на US Open — 2026
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Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон рассказал, что ему потребуется для того, чтобы обыграть семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале US Open — 2026.
US Open (м). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 06:05 МСК
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 2
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3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Сэм Куэрри: Что потребуется, чтобы обыграть Карлоса Алькараса?
Бен Шелтон: Особый теннис. Думаю, тот уровень, на котором он сейчас играет, действительно впечатляет. Не выступать пять месяцев, а затем вернуться и сделать то, что он сделал на этом турнире — это что-то за гранью человеческих возможностей. Мы рады видеть его снова в туре. Каждый раз, когда он выходит на корт, он зажигает стадион. Думаю, во вторник вечером будет настоящее шоу. Надеюсь, вы все вернётесь, потому что я готов играть, — сказал Шелтон в интервью на корте.
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