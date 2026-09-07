US Open — 2026, мужчины: расписание матчей на 7 сентября

7 сентября в Нью-Йорке пройдёт девятый игровой день мужского Открытого чемпионата США — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, мужчины, 1/8 финала. Расписание на 7 сентября (время московское):

20:00 — Франсиско Серундоло (Аргентина, 24) — Александр Блокс (Бельгия, 28);

23:00 — Карен Хачанов (Россия) — Лёнер Тьен (США, 14);

23:30 — Артюр Жа (Франция, LL) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);

3:30 — Александр Зверев (Германия, 1) — Лучано Дардери (Италия, 21).

Действующим чемпионом US Open является третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас.