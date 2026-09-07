US Open — 2026, женщины: расписание матчей на 7 сентября

7 сентября в Нью-Йорке пройдёт девятый игровой день женского Открытого чемпионата США — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, женщины, 1/8 финала. Расписание на 7 сентября (время московское):

18:00 — Мирра Андреева (Россия, 5) — Анастасия Потапова (Австрия, 24);

18:30 — Ига Швёнтек (Польша, 8) — Чжэн Циньвэнь (Китай, Q);

21:30 — Наоми Осака (Япония, 13) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2);

2:00 — Ива Йович (США, 14) — Кори Гауфф (США, 4).

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 12 сентября. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко.