«Мне это под силу». Медведев уверен, что сможет улучшить свою игру в ближайшее время

Чемпион US Open — 2021, восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уверен, что сможет улучшить свою игру в ближайшее время.

«Думаю, в этом и заключается прелесть спорта. В теннисе за пару недель может произойти что угодно. Иногда случается настоящее волшебство — бывают сказочные истории. Сейчас я, пожалуй, немного сомневаюсь в себе, и именно это чувствовалось в сегодняшнем матче. Реальность такова, что я проиграл в трёх сетах, хотя знаю, что могу играть в 10 раз лучше, чем сегодня. Был ли это плохой матч? Нет, но я способен на большее. Если хочу выигрывать турниры «Большого шлема», мне нужно играть лучше. Верю, что мне это под силу, ведь время от времени я демонстрирую это на корте. Но мне просто нужно действовать стабильнее и чаще показывать качественную игру», — приводит слова Медведева Punto de Break.