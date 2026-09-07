Андреева — Потапова: онлайн-трансляция 1/8 финала US Open — 2026 начнётся не ранее 18:00

Сегодня, 7 сентября, чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева за выход в 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2026 сразится с 25-м номером мирового рейтинга, бывшей россиянкой Анастасией Потаповой, которая ныне представляет Австрию. Этот поединок поставлен первым запуском на корте Луи Армстронга и начнётся чуть позже 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирры и Анастасии.