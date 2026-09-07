«Каждый выход на корт — это подарок». Алькарас — о том, готов ли выиграть US Open — 2026

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, чувствует ли, что готов выиграть US Open — 2026.

— Как вы оцениваете сегодняшний матч и свой турнир в целом? Вы сказали, что думали, что будете очень уставшими после матчей: чувствовали ли вы себя готовыми бороться за титул в начале турнира? И чувствуете ли вы себя готовыми сейчас выиграть Открытый чемпионат США?

— Моя оценка высокая, я бы сказал, хорошая. На данный момент я бы поставил себе восемь баллов, как за турнир, так и за сегодняшний день. Есть много вещей, которые могу улучшить, хочу чувствовать себя более комфортно в решающий момент, но в целом очень доволен тем, как идут дела. В начале турнира у меня не было никаких ожиданий: просто хотел посмотреть, как отреагирует моё тело, особенно запястье, и насладиться возвращением к соревнованиям. После четырёх отличных матчей я теперь чувствую себя способным выиграть турнир. Однако я сохраняю те же ожидания и тот же настрой: каждый выход на корт — это подарок, это время наслаждаться. Всё ещё думаю, что не знаю, когда будет мой последний день, — сказал Алькарас на пресс-ко