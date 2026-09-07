Карлос Алькарас вышел из группы игроков, требующих увеличить призовые на ТБШ — The Times

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел из группы игроков, протестующих из-за распределения призовых на мэйджорах. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, незадолго до US Open представитель испанца Альберт Молина сообщил группе ведущих игроков, что Карлос больше не будет участвовать в их совместной кампании. Теперь команда Алькараса больше обеспокоена перегруженным календарём в ATP-туре.

Напомним, с марта 2025 года игроки добиваются от ТБШ увеличения доли доходов, направляемых игрокам, до 22% к 2030 году. Первоначально письмо подписали в частности Алькарас, Синнер, Соболенко и Гауфф. На «Ролан Гаррос» игроки уходили с пресс-конференций через 15 минут в знак протеста против того, что в призовой фонд идёт лишь 15% доходов турнира.