«Он улучшил практически все компоненты своей игры». Пол — о прогрессе Алькараса

21-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол высказался о том, насколько сложнее стало играть против испанца Карлоса Алькараса по сравнению с периодом трёх-четырёхлетней давности, когда ему удавалось его побеждать.

«Раньше, когда он только начинал свой путь, можно было отправить резаный удар слева по диагонали, он просто отвечал ещё одним ударом слева. Теперь же, если сыграть резаным по диагонали, он успевает сместиться и пробить справа. Собственно, мы даже обсуждали перед матчем, что не стоит слишком часто использовать слайс, потому что он становится практически неэффективным, если мяч не летит очень низко и строго по диагонали. Если исполнить его не совсем идеально, он найдёт возможность сыграть справа и заставит тебя бегать по корту.

Думаю, это одно из главных отличий. Кроме того, мне кажется, что за последние два года он колоссально прибавил в приёме и второй подаче. Теперь он гораздо разнообразнее подаёт вторым мячом, из-за чего атаковать эту подачу стало намного сложнее. Честно говоря, он улучшил практически все компоненты своей игры», — сказал Пол на пресс-конференции.