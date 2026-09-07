15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он улучшил практически все компоненты своей игры». Пол — о прогрессе Алькараса

«Он улучшил практически все компоненты своей игры». Пол — о прогрессе Алькараса
Комментарии

21-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол высказался о том, насколько сложнее стало играть против испанца Карлоса Алькараса по сравнению с периодом трёх-четырёхлетней давности, когда ему удавалось его побеждать.

US Open (м). 4-й круг
06 сентября 2026, воскресенье. 21:10 МСК
Томми Пол
21
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		3 4
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Раньше, когда он только начинал свой путь, можно было отправить резаный удар слева по диагонали, он просто отвечал ещё одним ударом слева. Теперь же, если сыграть резаным по диагонали, он успевает сместиться и пробить справа. Собственно, мы даже обсуждали перед матчем, что не стоит слишком часто использовать слайс, потому что он становится практически неэффективным, если мяч не летит очень низко и строго по диагонали. Если исполнить его не совсем идеально, он найдёт возможность сыграть справа и заставит тебя бегать по корту.
Думаю, это одно из главных отличий. Кроме того, мне кажется, что за последние два года он колоссально прибавил в приёме и второй подаче. Теперь он гораздо разнообразнее подаёт вторым мячом, из-за чего атаковать эту подачу стало намного сложнее. Честно говоря, он улучшил практически все компоненты своей игры», — сказал Пол на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Я должен быть требовательным к себе». Алькарас — о победе над Полом на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android