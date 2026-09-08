Елена Рыбакина, US Open: результаты на 7 сентября, следующий соперник, путь до титула

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина продолжила свой путь к титулу на US Open — 2026: она успешно преодолела четвёртый круг соревнований. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Елены Рыбакиной до первого в карьере титула на американском мэйджоре. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Результаты Елены Рыбакиной на US Open – 2026 на 8 сентября:

первый круг. Елена Рыбакина (Казахстан, 2) – Ти Фродин (США, WC) — 6:3, 6:2;

второй круг. Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Джессика Бузас Манейро (Испа