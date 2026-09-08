Ига Швёнтек впервые с 2022 года выпадет из топ-8 рейтинга WTA

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек впервые с 2022 года покинет топ-8 рейтинга WTA. В live-рейтинге полька сейчас занимает девятое место.

Напомним, в четвёртом круге US Open — 2026 Швёнтек уступила в матче четвёртого круга китаянке Чжэн Циньвэнь (121-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 3:6.

Ранее сообщалось, что Ига Швёнтек впервые с 2021 года не выиграла ни одного турнира «Большого шлема» за сезон. Кроме того, в этом сезоне полька не смогла выйти в полуфинал ни на одном ТБШ.

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходит с 30 августа по 12 сентября.