15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Артюр Жа — Ботик ван де Зандсхулп, результат матча 8 сентября 2026, счет 2:3, 1/8 финала US Open — 2026

Ван де Зандсхулп сенсационно вышел в 1/4 финала US Open, где может сыграть со Зверевым
Комментарии

Нидерландец Ботик ван де Зандсхулп, занимающий 70-е место в рейтинге ATP, вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата США 2026 года. 30-летний теннисист одолел 21-летнего французского спортсмена Артюра Жа (87-я ракетка мира) в пяти сетах. Счёт встречи 3:6, 6:7 (0:7), 7:6 (9:7), 7:6 (7:3), 6:4. По ходу встречи нидерландец уступал со счётом 0-2 по сетам.

US Open (м). 4-й круг
07 сентября 2026, понедельник. 23:45 МСК
Артюр Жа
87
Франция
Артюр Жа
А. Жа
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 7 6 3 4
3 		6 0 7 9 7 7 6
             
Ботик ван де Зандсхулп
70
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

Теннисисты провели на корте 5 часов 18 минут. Ван де Зандсхулп выполнил 15 эйсов, допустил девять двойных ошибок и сумел воспользоваться 7 брейк-пойнтами из 21. Его соперник подал навылет 10 раз, допустил 12 двойных ошибок, реализовав при этом 7 брейк-пойнтов из 16.

В четвертьфинале соревнований Ботик ван де Зандсхулп сразится с победителем противостояния, в котором в эти минуты сошлись представитель Германии Александр Зверев (вторая ракетка) и занимающий 22-е место в мировом рейтинге итальянец Лучано Дардери.

Расписание матчей US Open — 2026 (мужчины)
Турнирная сетка US Open — 2026 (мужчины)
Материалы по теме
Карен Хачанов, US Open — 2026: результаты 8 сентября, следующий соперник, путь до титула
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android