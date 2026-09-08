Ван де Зандсхулп сенсационно вышел в 1/4 финала US Open, где может сыграть со Зверевым

Нидерландец Ботик ван де Зандсхулп, занимающий 70-е место в рейтинге ATP, вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата США 2026 года. 30-летний теннисист одолел 21-летнего французского спортсмена Артюра Жа (87-я ракетка мира) в пяти сетах. Счёт встречи 3:6, 6:7 (0:7), 7:6 (9:7), 7:6 (7:3), 6:4. По ходу встречи нидерландец уступал со счётом 0-2 по сетам.
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Теннисисты провели на корте 5 часов 18 минут. Ван де Зандсхулп выполнил 15 эйсов, допустил девять двойных ошибок и сумел воспользоваться 7 брейк-пойнтами из 21. Его соперник подал навылет 10 раз, допустил 12 двойных ошибок, реализовав при этом 7 брейк-пойнтов из 16.
В четвертьфинале соревнований Ботик ван де Зандсхулп сразится с победителем противостояния, в котором в эти минуты сошлись представитель Германии Александр Зверев (вторая ракетка) и занимающий 22-е место в мировом рейтинге итальянец Лучано Дардери.
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