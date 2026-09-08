«Он ищет Нарнию». Таксист из Нью-Йорка призвал Циципаса перестать брать туалетные паузы

53-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас, проигравший на стадии четвёртого круга Открытого чемпионата США 2026 года, поделился в соцсетях историей о диалоге с водителем такси в Нью-Йорке.

«Таксист спросил, знаю ли я Стефаноса Циципаса. Я ответил: «Мы очень близки». Он сказал: «Хорошо. Передай ему, чтобы прекратил брать туалетные паузы, во время которых он ищет Нарнию». Я натянул капюшон и выдал себя за туриста из Осло», — сообщил теннисист на своей странице в соцсети X.

В четвёртом круге US Open — 2026 Циципас проиграл американцу девятому номеру мирового рейтинга Бену Шелтону со счётом 2:6, 3:6, 4:6.